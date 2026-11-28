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Alejandra Guzmán dejó claro que no hay vuelta atrás con Paulina Rubio. Aunque hace cuatro años el Perrísimas Tour terminó con un abrazo que nos hizo creer que ya había paz, la cantante confesó que esa experiencia fue horrorosa. Para ella, el proyecto fue un desgaste total donde terminó perdiendo tiempo, paciencia, esfuerzo y, lo más doloroso, dinero.

La roquera no se guardó nada sobre la convivencia con la Chica Dorada durante las 22 fechas que recorrieron Estados Unidos en 2022. Según Guzmán, los problemas empezaron desde el primer día, asegurando que Rubio ni siquiera quería cantar con ella debido a que se pelearon apenas inició el viaje. Al final, el recorrido cerró en Los Ángeles con las canciones Mío y Hey güera, pero ese momento tierno en el escenario no borra la mala experiencia detrás del telón.

El eterno drama por el galán

Si pensábamos que el conflicto era solo profesional, Alejandra nos recordó que el origen de todo es Érik Rubín. La intérprete de Eternamente bella fue directa al decir que es el único pleito que mantiene actualmente y que Rubio le bajó el galán, algo que piensa reclamarle toda la vida. Para ella, la disputa nunca fue una historia romántica, sino un choque de egos para ver quién se quedaba con él.

Este triángulo amoroso, que inició en los años 90 cuando Rubín estaba en Timbiriche, sigue siendo la raíz de una distancia que jamás desapareció por completo. Guzmán incluso soltó que, aunque entre perras no se muerden, en este caso la pelea empezó de verdad. Por su parte, el propio Érik ha admitido haber tenido vínculos con ambas y explicó que la convivencia con Paulina en la banda influyó en su decisión de retomar la relación con ella.

Decisiones equivocadas y nuevos planes

Al analizar por qué aceptó volver a trabajar con Rubio, Alejandra fue autocrítica y culpó a su equipo de aquel entonces. Afirmó que tenía el peor de los mánagers y que tomó las peores decisiones, considerando que aceptar esa gira fue un error del que aprendió. Según su visión, en una carrera tan larga es normal regarla y romperla una y otra vez.

Mientras que la puerta con Paulina Rubio está cerrada con llave, Guzmán sí dejó una rendija abierta para otra leyenda: Gloria Trevi. La cantante mencionó que una alianza musical con ella sí podría ser atractiva, reconociendo que Trevi fue una rival musical real y que tiene una entrega similar en el escenario. Entre bromas, Alejandra añadió que nació cuatro días antes que Gloria y por eso le exige respeto.

Lo que viene para la Reina de Corazones

Este desahogo llega mientras la artista prepara su regreso musical. Guzmán está trabajando en un nuevo disco para 2027 y adelantó que ya tiene siete canciones escritas. El proyecto promete un sonido más cercano a la energía rockera de sus inicios, buscando recuperar esa esencia después de haber pasado por problemas de salud y cancelaciones recientes de sus shows.

La diferencia es clara: con Paulina Rubio hay un cierre definitivo, pero con Gloria Trevi hay una posibilidad sobre la mesa. Parece que en el mundo de Alejandra, no todas las rivalidades terminan en el mismo lugar, y definitivamente el Perrísimas Tour no fue el inicio de una amistad duradera.

¿Quién creen que ganaría en un duelo de egos entre Alejandra y Gloria? Nos urge ver ese espectáculo.