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Vadhir Derbez volvió a aparecer en redes sociales con un video en Instagram donde se muestra acompañado de su familia. Es una de sus primeras apariciones públicas junto a su padre y hermanos desde que surgió la polémica.

El clip fue compartido por Eugenio Derbez en sus historias de Instagram como un adelanto de la nueva temporada del reality De Viaje con los Derbez. En las imágenes se ve al comediante en el aeropuerto con su esposa, Alessandra Rosaldo, y sus cuatro hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana.

En la secuencia, Eugenio les pregunta si ya falta poco, a lo que todos responden que no. Después, el video muestra a la familia en una camioneta abierta en medio de la selva, confirmando que la temporada se grabó en África. Según el material, los capítulos estarán disponibles a partir del viernes.

El video se mantiene alejado de la situación legal que enfrenta Vadhir.