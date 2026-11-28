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Aldo Rendón desmintió categóricamente que haya sido contratado o despedido de una producción animada de Disney. El influencer explicó que la empresa nunca lo buscó ni lo contactó para trabajar en la película Hechizo: bienvenidos a Hexe.

Todo el drama empezó porque, durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2026, Aldo confesó que debutaría en el mundo del doblaje haciendo la voz de una mascota. Contó que no se trataba de un animal tierno, sino de un personaje con una actitud sarcástica y hater. Entre risas, compartió algunas de las frases que interpretó dirigidas a la dueña del personaje, como báñate inmunda, es deprimida.

Aldo reveló que al principio dudó en aceptar el papel, pero la productora lo convenció asegurándole que su personalidad y su tono de voz eran ideales para el personaje. Cuando le preguntaron sus compañeros si aceptaría el trabajo, él dejó claro que ya lo había hecho.

Este momento se viralizó en redes sociales y el público empezó a asociarlo con Beef Roger Crummchuck, el gato mágico de la película Hechizo: bienvenidos a Hexe. La situación se complicó cuando salió la lista oficial del elenco de doblaje latino y el nombre de Rendón no aparecía, ya que el personaje fue asignado a Ricardo Tejedo.

Esto desató una ola de especulaciones sobre un presunto despido. En internet se teorizó que Disney habría cancelado su participación por revelar detalles en televisión o para evitar que la audiencia rechazara la inclusión de figuras públicas sin trayectoria en el doblaje, conocidos como star talents. Según IGN Latinoamérica, algunos usuarios relacionaron esto con las críticas que recibió la película Wildwood por usar creadores de contenido en su versión en español latino.

Al final, Aldo Rendón aclaró que los rumores sobre su supuesta participación y posterior salida de la producción de Disney eran totalmente falsos.