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El productor Luis de Llano solicitó una apelación legal para revisar el monto de dinero que las autoridades fijaron como reparación del daño en la demanda por daño moral que ganó Sasha Sokol. Durante una entrevista, el exproductor de Televisa reveló que no cuenta con los fondos suficientes para cubrir dicho ordenamiento civil.

De Llano aseguró que no ha logrado conseguir trabajos debido al escrutinio público derivado del proceso legal con la exintegrante de Timbiriche. Comentó que se jubiló de Televisa en 2016 y que, a causa del linchamiento mediático del que dice haber sido víctima, no ha recuperado el ritmo laboral que tenía cuando era ejecutivo y productor, señalando que ha pasado casi cinco años recibiendo los golpes de la situación.

La situación económica del productor

Para detallar su realidad financiera, el productor recordó que tiene una hija en la preparatoria y otra estudiando Artes Escénicas en la universidad. Afirmó que sus únicos ingresos actuales son su pensión y los programas de apoyo oficiales del gobierno, subrayando que se ha visto en la necesidad de vivir de esos recursos y de las asistencias sociales existentes.

Debido a esto, De Llano y su defensa legal buscan que la cantidad a pagar disminuya mediante el recurso legal, ya que consideran que la cifra actual es astronómica y completamente desproporcionada para su situación económica actual.

El conflicto por la disculpa pública

Sobre la posibilidad de ofrecer una segunda disculpa pública a Sasha Sokol, el abogado de De Llano, Víctor Juárez, argumentó que esto es un mecanismo para intentar que el productor se autoincrimine. El litigante explicó que considera que existe una persecución para intentar trasladar un juicio civil a uno penal.

Por su parte, Luis de Llano expresó que, desde su perspectiva, ya cumplió con ese requerimiento de las autoridades. Precisó que ya pidió una disculpa, aunque aclaró que no lo hizo por aquello de lo que la cantante lo acusa. En la misma entrevista, el productor respondió de forma negativa cuando se le preguntó si sentía culpa o arrepentimiento, y señaló que lo único que le pediría a Sokol es que diga la verdad.

La postura de la defensa de Sasha Sokol

El abogado de la cantante, Peter Bauer, aclaró que Sasha Sokol no busca llevar a Luis de Llano a prisión. Su objetivo es que el productor cumpla con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que ofrezca la disculpa pública en los términos establecidos por las autoridades.

Bauer explicó que el mensaje de disculpa debe reconocer que Sokol tenía 14 años cuando inició su relación con De Llano, quien en ese momento tenía 39 años, y que, por lo tanto, ella no estaba en condiciones de consentir dicha relación. El abogado sostuvo que ofrecer esta disculpa no implica autoincriminación ni conlleva consecuencias penales, pero advirtió que el productor podría enfrentar problemas legales si persiste en su negativa a cumplir una sentencia que ya es firme.

Cabe mencionar que el juzgado ya había rechazado un primer video de disculpa grabado por el productor, argumentando que no se ajustaba al texto aprobado. Debido a esto, se le ordenó grabar uno nuevo y se le impuso una sanción de 36 horas de arresto.