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Josi Cuen se suma al evento Titanes de la Radio: El Concierto 2026. El cantante se presentará el jueves 10 de diciembre en la Arena CDMX, donde interpretará éxitos como El ruido de tus zapatos y El final de nuestra historia para poner al público a cantar y bailar.

José Isidro Beltrán Cuen, quien es mejor conocido como Josi Cuen, se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la música de banda en México. Su camino en la música empezó desde que era muy pequeño y, con el tiempo, construyó una trayectoria que lo llevó a conquistar diversos escenarios.

Después de haber formado parte de una de las agrupaciones más populares del regional mexicano, el artista decidió lanzar su camino como solista. Su debut ocurrió con el sencillo Y que te critiquen, canción con la que comenzó a armar su propio repertorio musical.

Aparte de su proyecto individual, Josi Cuen también es parte del espectáculo Juntos, el cual comparte con su excompañero Jorge Medina. Con esta propuesta, ambos artistas han logrado conectar con la gente y registrar llenos totales en recintos importantes de México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Su participación en este concierto será la oportunidad para que sus seguidores disfruten de sus canciones en vivo y compartan una noche de música y grandes momentos. ¡Ya queremos ver ese despliegue de energía en el escenario!