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Carín León ganó el reconocimiento a Mejor proyecto de regional mexicano durante la segunda jornada de los ZYN Premios Rolling Stone en Español 2026, que se llevó a cabo el 26 de noviembre en la Ciudad de México. Esta categoría premió la propuesta integral y el impacto cultural que tuvo el proyecto musical del cantante a lo largo del año, distinguiendo al proyecto artístico general y no a un álbum en específico.

La ceremonia reconoció producciones musicales publicadas entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2026. El evento reunió a intérpretes, productores y creadores de diversos países en un espacio que buscaba vincular la música con las series, el cine y las nuevas narrativas contemporáneas. El Four Seasons Hotel Mexico City fue el hotel oficial de la gala, la cual contó con el respaldo de marcas como ZYN.

El cantante sonorense compartió el resultado a través de su cuenta oficial de Instagram, @carinleonoficial. Por ahí subió una fotografía a sus historias donde se ve el galardón dentro de su estuche oficial, mostrando la escultura con las iniciales de Rolling Stone y la placa de Mejor proyecto de regional mexicano. Carín aprovechó la publicación para dedicar un mensaje a su equipo de trabajo y agradecer a la organización, etiquetando a las cuentas de @rollingstonemx y @rollingstonees.

Además de este triunfo, Carín León estuvo nominado en la categoría de Colaboración del año por la canción Pero yo sí, en la que participa junto a Yami Safdie.

La segunda jornada de los premios incluyó 14 categorías competitivas en el ámbito musical. La gala también tuvo presentaciones en vivo de artistas como Nsqk, Álvaro Díaz, RØZ, Aria Vega, Arath Herce, Yami Safdie y Xavi, funcionando como un punto de encuentro tanto para promesas nuevas como para exponentes ya consolidados del panorama sonoro en español.

Sinceramente, Carín León ya es el dueño de la plaza, pero que reconozcan el impacto cultural de su proyecto es el sello final. ¿Habrá algún otro artista que logre mover tanto el género este año?