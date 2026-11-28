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Rebeca Sáenz decidió romper el silencio y hablar sobre las fotografías que la captaron junto a Michel Kuri. La conductora confirmó que efectivamente salió con el empresario, aunque puso un alto a los rumores de un romance serio al aclarar que entre ellos no existió un noviazgo formal, a pesar de que compartieron algunas citas.

Sáenz describió a Kuri como un tipazo y mencionó que es muy lindo, asegurando que salían pero que nunca llegaron a ser novios, razón por la cual no había sentido la necesidad de aclarar el punto anteriormente.

El origen del chisme

El ruido mediático comenzó el 27 de octubre de 2024, cuando se publicaron imágenes de ambos juntos durante el Gran Premio de México de Fórmula 1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Aquellas fotos despertaron inmediatas especulaciones sobre un posible romance, especialmente porque se sabía que el acercamiento entre los dos habría iniciado durante la inauguración de Vaova, el restaurante del que Kuri es socio.

Sobre este revuelo, la conductora reconoció que la noticia resultó muy atractiva para la prensa debido a los antecedentes sentimentales de los involucrados. Según explicó, el hecho de que ella fuera la exesposa de Ernesto Zedillo y él el ex novio de Lucero fue lo que alimentó el chisme, aunque reiteró que no se trató de una relación consolidada.

Vidas separadas y familia

Michel Kuri y Lucero anunciaron el fin de su relación en julio de 2023, luego de más de nueve años juntos. Por su parte, Rebeca Sáenz estuvo casada durante 17 años con Ernesto Zedillo Jr. Aunque la separación de la pareja se hizo pública en noviembre de 2024, existen reportes de que decidieron terminar su matrimonio desde 2022 y que el divorcio se concretó en ese mismo año.

Actualmente, Sáenz mantiene una amistad muy cercana con el padre de sus hijas, Isabella y Victoria. Sobre la ruptura, comentó que sus dos hijas ya pudieron superar el proceso, aunque admitió que fue un golpe fuerte para ellas.

Esta buena relación familiar también se extiende a Nicolás Buenfil, quien es hijo de Érika Buenfil y medio hermano de Isabella y Victoria.

El perfil de Michel Kuri

Michel Kuri es empresario y sobrino de Carlos Slim Helú. Slim es reconocido en el país por su capacidad para transformar emprendimientos decadentes en compañías lucrativas, siendo uno de los hombres más ricos del mundo según el ranking de Forbes, con un patrimonio de 102 mil millones de dólares en 2023.