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Ángela Aguilar presumió en sus redes sociales cómo celebró el Día de Acción de Gracias junto a sus seres queridos. La cantante publicó un video donde se ve la decoración y el banquete que organizaron en casa de sus padres, festejo al que también se sumaron sus hermanos, Aneliz y Leonardo Aguilar.

Este festejo marca el tercer año que la intérprete pasa la fecha como esposa de Christian Nodal. Sin embargo, la fiesta llega justo cuando los rumores sobre su relación están que arden, especialmente por una versión que asegura que Ángela estaría embarazada.

Aunque la noticia tiene a todo el mundo emocionado por la posibilidad de un bebé, la cantante no ha dicho ni una palabra sobre el tema. Por ahora, solo nos queda el video del festín y el misterio de si realmente hay alguien más en camino.

¿Ustedes creen que ya nos soltará la noticia o solo es puro cuento del internet?