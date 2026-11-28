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El 27 de noviembre se llenó de música nueva con los estrenos de Peter Gabriel, cuyo disco fue avanzándose durante todo un año, y la primera parte de La Casa Azul. También llegaron discos de Marine, EZEZEZ, Ultraligera y Molly Santana, además de un directo de Björk, remixes de Ninajirachi y EPs de La Paloma y DENNA.

Los lanzamientos desde Estados Unidos estuvieron tranquilos por las fiestas de Acción de Gracias, pero aun así llegó un sencillo de Jennifer Lopez y el tema póstumo de D’Angelo. Por otro lado, Lambrini Girls, en un terreno más punk, reivindican el derecho al aborto.

Desde España, ya habían salido nuevos sencillos de Lisasinson, Las Dianas y Carlos Ares, a los que ahora se suman varios temas de San Tosielo, KICKOMBO con Vicco, Samuraï y Naiara.

Si buscan algo diferente, hay recomendaciones de artistas como California (Italia), LEIJA (Suecia), EARTH TO EMILY (Canadá) y dóttir.x (Islandia). De hecho, hasta el álbum de GTA VI trajo un segundo CD con una canción nueva de Slayyyter.

Para cerrar con broche de oro, la lista de novedades incluye material de Ed Maverick, Stray Kids, The Rolling Stones, Helena Deland, Temples, Hens y Cosmic Wacho. También destacó un tema de Cecilio G dedicado a todo el espectro político, no solo a Rufián.

¿Cuál de todos estos vamos a poner en repeat todo el fin de semana?