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Nadia Ferreira decidió aprovechar la víspera de Thanksgiving para reflexionar sobre todo lo que la vida le ha regalado durante este año. La modelo paraguaya contó que ha encontrado mucha inspiración en los recuerdos que ha construido con su familia, sobre todo aquellos que llegaron con el nacimiento de su hija Myla, un evento que cambió por completo la dinámica en su casa y le dio más motivos para celebrar.

Entre risas, aprendizaje y las nuevas experiencias de ser mamá de dos pequeños, la ex reina de belleza expresó que se siente profundamente agradecida por la etapa que está viviendo. Para compartir un poco de su intimidad familiar, Nadia publicó en sus redes sociales una galería de fotografías inéditas donde aparecen sus hijos, Marquito y la pequeña Myla.

Las imágenes, llenas de ternura, reflejan la felicidad que hay en su hogar. La modelo y empresaria acompañó las imágenes con el mensaje: "Mis mayores bendiciones. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!"

La verdad es que Nadia siempre ha sabido cómo lucirse, pero verla en su faceta de mamá es otro nivel de ternura. ¿Será que nos deja ver más fotos de los peques o nos mantiene con el misterio?