Entretenimiento

El 11 de diciembre llega a ViX la telenovela Cruzando Destinos: Marruecos en el Corazón, una historia donde el amor reescribe las reglas para unir dos caminos que no debían cruzarse. Ya hay un primer avance disponible para quienes aman el drama romántico.

Para los que prefieren el suspenso y los casos fuertes, la cuarta temporada de Mujeres Asesinas ya tiene fecha de estreno. Esta serie mexicana, producida por Pedro Torres, es una adaptación de una producción argentina basada en la trilogía de libros de Marisa Grinstein sobre homicidios reales cometidos por mujeres. ViX ya soltó un primer teaser para calentar motores.

Si buscas algo más clásico, Cecilia Gabriela y Lourdes Munguía invitan a ver la nueva versión de Yo no creo en los hombres. También hay espacio para los sustos, ya que el 2 de octubre se estrenó la película de terror No dejes a los niños solos, y Ana Serradilla y Jesús Zavala invitan a verla.

La oferta de la plataforma se complementa con varias series más. El avance de La Encrucijada se presentó para su llegada a ViX el 10 de julio, y el de Una Familia Complicada para su estreno el 26 de junio. Por otro lado, Gaby Espino comparte detalles de su personaje en la serie El Precio de la Fama, que ya puede verse por ViX, y hay también un detrás de cámaras de sus grabaciones.

Finalmente, para cerrar con broche de oro, Erik Elías y Manolo Cardona invitan a ver el estreno de Los Encantos del Sinvergüenza, el 24 de abril, y dan tips para ser un gran seductor.

La verdad es que ViX trae de todo, desde el romance intenso hasta crímenes reales. ¿Ustedes por cuál de todos estos estrenos empezarían el maratón?