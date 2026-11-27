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Sasha Sokol expresó públicamente su solidaridad con la escritora Ximena Santaolalla. El apoyo llega tras la denuncia de Santaolalla, quien afirma haber sido haber sido víctima de abuso sexual infantil por parte del empresario Francisco Aguirre Gómez, quien fuera su expadrastro.

En su mensaje, Sokol aplaudió la valentía de la escritora al romper el silencio. La cantante señaló que la verdad puede resultar incómoda, pero que el silencio incomoda mucho más debido a que genera impunidad. Por ello, resaltó que el hecho de que Ximena haya puesto su sanación personal como prioridad es un acto de coraje.

Sasha enfatizó que hablar abiertamente sobre las agresiones sufridas durante la infancia rompe la complicidad del silencio, pues sostiene que callar solo beneficia a los agresores y les permite mantenerse en la sombra. Bajo la frase que tu historia te pertenezca, la artista subrayó lo importante que es que las víctimas recuperen el control de sus propias narrativas.

La lucha contra la impunidad

Al retomar las palabras de Santaolalla, Sokol recalcó que la carga de la culpa y la estigmatización no deben recaer en quienes padecieron la violencia. Para la cantante, tanto las consecuencias legales como las sociales deben recaer exclusivamente sobre los victimarios. Exigió que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando, posicionando la responsabilidad donde corresponde.

Este respaldo conjunto entre las dos mujeres refuerza una consigna clara: que el rechazo y el castigo legal se dirijan a los agresores y no a las víctimas, especialmente cuando se trata de hombres prominentes dentro de la industria de los medios y el entretenimiento.

El precedente judicial de Sasha

La postura de Sasha Sokol tiene un peso especial debido a que ella misma enfrenta un proceso legal contra el productor Luis de Llano por abusos cometidos durante su adolescencia. Este caso no solo es una búsqueda de justicia personal, sino que ha logrado sentar un precedente judicial trascendental en México.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó una condena a favor de la cantante. Gracias a este fallo, se estableció la imprescriptibilidad de las acciones civiles para reclamar la reparación del daño por abuso sexual infantil. Esto significa que, a partir de ahora, otras víctimas en el país pueden exigir verdad y justicia sin importar cuántos años hayan pasado desde que ocurrieron las agresiones.

El estado actual de la demanda

Actualmente, la cantante mantiene una demanda activa contra Luis de Llano para asegurar que se cumplan estrictamente todas las medidas impuestas por la autoridad judicial. La firmeza de su causa se ha hecho evidente en los movimientos judiciales más recientes.

Recientemente, los juzgados impusieron órdenes de arresto contra Luis de Llano tras rechazar las disculpas públicas que intentó ofrecer sin apegarse a los parámetros legales.

Con este apoyo a Ximena Santaolalla, Sokol conecta dos casos que señalan a figuras poderosas: Luis de Llano en la televisión y Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro, que señalan abiertamente a hombres prominentes de los medios y el entretenimiento.

Sasha Sokol es una actriz y cantante mexicana. Por su parte, Grupo Radio Centro es una operadora de estaciones de radio con sede en la Ciudad de México que posee 30 estaciones entre México y Estados Unidos.