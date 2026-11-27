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El pasado 25 de noviembre, durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la imagen de Vadhir Derbez apareció en diversos carteles y pancartas en la Ciudad de México.

Jóvenes que asistieron a la manifestación exigieron justicia por las denuncias de presunta violación en las que, según la fuente, aparentemente se le incrimina. La movilización reunió a cientos de mujeres, colectivas feministas, familiares de víctimas y madres buscadoras.

Entre las frases que circularon, una de las pancartas dirigida al hijo de Eugenio Derbez decía que lo encantador no quita lo agresor. Otros carteles incluían fotografías de Vadhir acompañadas de textos que hacían referencia directa a los señalamientos por violación que dos mujeres han presentado en su contra ante distintas fiscalías del país.