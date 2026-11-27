Entretenimiento

Niurka Marcos logró salir de la Tabla de Nominación el 26 de noviembre tras ganar la dinámica de La Salvación en La Granja VIP. Después de enfrentarse a los demás nominados, la ganadora quedó fuera de riesgo de ser eliminada, mientras que sus contrincantes permanecen en la Tabla de Nomina y siguen en peligro de abandonar el reality.

Niurka es una actriz, cantante, bailarina y modelo cubana que vive en México. Su victoria en esta etapa de la competencia la coloca en una posición de ventaja frente a los demás participantes que aún luchan por no irse a casa.

Así funciona La Salvación

En La Granja VIP, cada día de la semana se lleva a cabo una dinámica distinta. Los jueves es cuando sucede La Salvación, una competencia donde todos los nominados de la semana se enfrentan para poner a prueba sus destrezas físicas y mentales. En este reto, el tiempo en el reloj es un factor determinante para definir quién sobrevive.

La conductora Kristal Silva es quien se encarga de dar las instrucciones que los nominados deben seguir y define cuál es la meta exacta que deben cumplir para conseguir la victoria y salvarse de la eliminación.

El peligro de echar tierra

No todos los nominados tienen la oportunidad de participar en la competencia de los jueves. Antes de iniciar La Salvación, ocurre la dinámica de echar tierra. En este proceso, los granjeros que no están en riesgo de quedar fuera deciden plantarse frente a un nominado para dejarle un costal de tierra.

Este acto es un símbolo de que tienen argumentos en contra de esa persona. El nominado que acumule la mayor cantidad de costales queda bloqueado de La Salvación. Al no poder competir, ese participante sigue automáticamente en la Tabla de Nominación, lo que afecta directamente su lugar en la competencia y aumenta el riesgo de salir.

El poder de los viernes de Traición

Para los nominados de la semana 12, ganar La Salvación no solo significa seguridad personal, sino también obtener un beneficio estratégico. El ganador tiene un gran poder durante los viernes de Traición.

Esta mecánica consiste en que el vencedor puede quitar a un nominado de la Tabla y, en su lugar, colocar a un granjero que no se encontraba en riesgo de eliminación. Este movimiento se conocerá este 27 de noviembre durante la Gala.

Cómo votar por los granjeros

El público tiene la oportunidad de influir en el destino de los participantes ingresando al sitio web de Azteca UNO. En la parte superior derecha se encuentra la sección de La Granja VIP, donde los usuarios deben seleccionar la palabra VOTO en la parte superior.

Al entrar, aparecerán los nombres de los granjeros nominados en la semana 12. Cada persona tiene disponibles 10 votos que puede repartir como prefiera entre sus favoritos, con la opción de duplicarlos para darles más peso.