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Aldo Rendón habría quedado fuera del doblaje de Hechizo: Bienvenidos a Hexe. Reportes señalan que Disney decidió reemplazar a Rendón, stylist e influencer, que estaba contemplado como star talent para dar voz a Crummchuck, por el actor de doblaje Ricardo Tejedo.

La noticia ha generado comentarios en redes sociales, donde usuarios que defienden el trabajo de los actores de doblaje celebran que el papel habría quedado en manos de Tejedo, quien es reconocido por darle voz a Jack Sparrow en Piratas del Caribe y a Doraemon en español latino.

En redes relacionan el supuesto cambio con las críticas que recibió la película Wildwood por incorporar influencers y personalidades ajenas al doblaje profesional en su versión en español latino. El debate sobre la contratación de star talents en producciones animadas volvió a encenderse, resaltando la importancia de usar intérpretes especializados.

Eso sí, hay que bajarle un poco al hype porque Disney no ha confirmado oficialmente esta sustitución. Apenas son versiones que circulan en medios y redes sociales.

La neta, se entiende el sentimiento. No es por tirar mala onda, pero el doblaje es un arte y poner a alguien solo porque tiene seguidores a veces sale mal. ¿Ustedes qué prefieren: una voz famosa o una voz profesional?