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Mayrín Villanueva volvió a dejarse ver en redes sociales el 26 de noviembre después de pasar por un cuadro fuerte de influenza. La enfermedad la obligó a suspender sus actividades profesionales y a mantenerse alejada de sus seguidores.

La reaparición ocurrió gracias a que su hija, Romina Poza, compartió una historia de Instagram donde ambas aparecen sonrientes. Esta imagen confirmó la evolución favorable de la actriz tras varios días de recuperación.

El problema de salud comenzó a mediados de noviembre. Eduardo Santamarina, esposo de la actriz, fue quien confirmó que Mayrín había contraído la enfermedad. Debido a los síntomas, ella tuvo que ausentarse de las grabaciones de la serie Vecinos desde el viernes 13 de noviembre.

En un encuentro con la prensa, Santamarina explicó la intensidad de lo que estaba pasando con la actriz y describió que se trataba de una gripa llevada a la cuarta potencia y que le dolía mucho el cuerpo.

El actor también reveló que tomó precauciones para no contagiarse, al grado de dormir en una habitación diferente. Lamentablemente, Romina Poza también dio positivo a influenza, aunque días después la familia compartió que ambas se estaban recuperando.

Después de permanecer fuera del radar digital durante su proceso de sanación, la publicación de Romina el 26 de noviembre permitió que los fans vieran cómo luce Mayrín ya recuperada. ¡Qué bueno que ya salió del bache y dejó atrás esos dolores!