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Carmen Armendáriz, la productora de televisión mexicana, ya inició oficialmente las grabaciones de su nueva telenovela titulada El Manantial. El proyecto promete conquistar al público con una trama intensa llena de pasión, amor y secretos que se transmitirán próximamente a través de ViX, Univision y Las Estrellas.

Lo que más ruido hace es el regreso de Juan Soler a las telenovelas. El actor argentino se mete en la piel de Isauro Villalobos, uno de los villanos de la historia. Con este look de malvado, Soler tiene la misión de mantener a todo el público al filo del asiento, así que prepárense para odiarlo (o amarlo) en pantalla.

Para completar el cuadro, Armendáriz presentó formalmente al grupo de protagonistas que encabezarán la producción. Además de Juan Soler, el elenco principal está integrado por Mar Sordo, Diego Klein y Alejandra Barros. Todos ellos serán la cara de esta nueva apuesta que busca conquistar al público.

En otros temas del mundo del espectáculo, el ambiente en La Casa de los Famosos México está que arde. Yahir ha estado presumiendo su físico y sus abdominales mientras se pasea sin camisa por la casa, dejando claro que la disciplina le ha dado resultados. Pero no es el único que llama la atención, ya que su sobrino, Gibrán Zavala, también causó sensación y robó miradas durante las 24 horas que pasó en el lugar debido a su físico.

La competencia sigue intensa con el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos México 2026, lo que deja la duda de cómo será la química con su excompañera de Corazón de Oro. Por otro lado, Gema Garoa no tuvo piedad y criticó el vestido que Mariana Ochoa usó en la Gala de Eliminación, aunque algunos se preguntan si hay razones más profundas detrás de tanto odio al outfit.

Para cerrar con las noticias de Las Estrellas, Aldo Rendón tuvo que abandonar la casa y dejó un vacío comparable al de Rodrigo y Gaviota en Destilando Amor. Además, ya hay un primer vistazo y un teaser de Timbiriche La Serie, la producción de ViX que se estrenará muy pronto en la plataforma digital y tendrá avances en el canal de Las Estrellas.

¿Será que Juan Soler logra que todos odiemos al villano o nos caerá bien?