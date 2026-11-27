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El destino de la producción de La casa de los famosos México está dando vueltas. Tras los rumores sobre la salida de Rosa María Noguerón después de la cuarta temporada, surgió la información de que uno de los productores clave del reality 24/7 quedará fuera el próximo año, afectando tanto a Telemundo como a Televisa. Esto revive las dudas sobre si la productora mexicana seguirá al mando en 2027.

Todo este relajo empezó antes de la final de la cuarta temporada, cuando una panelista de La granja VIP soltó que Rosa María Noguerón ya no estaría al frente del proyecto en su quinta edición. Incluso se mencionó una posible reunión con los nuevos productores interesados en tomar las riendas del formato.

En redes sociales, específicamente en la página de X Serios y sinceros, se compartió que Andrea Rodríguez y uno de los primos Galindo tendrían una junta para producir el programa el año que viene, sumando también a Miguel Ángel Fox y Lalo Suárez. Ante todo este ruido, la productora habló con reporteros y confesó que desconocía las decisiones corporativas a largo plazo, aunque dejó claro que, en ese momento, ella seguía liderando el programa.

Meses después de esas especulaciones, la cuenta de Instagram Chamonic reveló que en 2027 sí habrá una baja importante en el equipo. Sin embargo, aclaró que no se trataría de Rosa María Noguerón, sino de Paly Alonso, quien es un ejecutivo que también forma parte de la edición de Telemundo.

Según la cuenta especializada en espectáculos, desde el año pasado varios integrantes de la producción fueron despedidos debido a su comportamiento. En el caso de Paly Alonso, no pudieron despedirlo antes por cuestiones de su contrato.

Para cerrar con broche de oro la reestructura, Chamonic detalló que se apostará por la incorporación de un productor de origen español. Este nuevo integrante estaría al mando de escoger y refrescar todo el contenido para que el reality sea un éxito. Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada de manera oficial ni por Telemundo ni por Televisa.

Con todo esto sobre la mesa, la incógnita sigue abierta: ¿seguirá Rosa María Noguerón al frente de la quinta temporada en México o la llegada del productor español marcará un camino distinto?