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Leticia Guajardo, mejor conocida como Doña Alegría, sigue encendiendo el ambiente en 'La mansión VIP'. La mamá de Poncho de Nigris ha estado lanzando dardos a todos sus compañeros de encierro, pero esta vez el ataque fue directo hacia su familia, específicamente contra Aldo de Nigris.

En una charla en el comedor del reality, Doña Alegría soltó que Aldo nunca tuvo una oportunidad real con la cantante Elaine Haro. Según Leticia Guajardo, la razón por la que Elaine no quiso iniciar una relación con él es porque Aldo no tenía ninguna propiedad a su nombre, mientras que la cantante sí posee bienes raíces.

Este comentario llega después de que los fans intentaran emparejar a Aldo y Elaine durante la tercera temporada de 'La casa de los famosos México'. En aquel show coincidieron y se volvieron cercanos, despertando una química que el público notó de inmediato, aunque dentro del encierro de ese programa no pasó nada romántico.

Ya fuera del reality, ambos se dejaron ver juntos en varias ocasiones y alimentaron el shippeo al protagonizar el video musical titulado 50 y 50, una colaboración entre el Bogueto y Xavi. A pesar de que al principio dieron a entender que podría surgir algo, los jóvenes terminaron revelando que solo eran muy buenos amigos.

Por su parte, Aldo de Nigris explicó que la cercanía con Elaine Haro ocurrió de forma natural en 'LCDLFM' y que realmente le gustaba, pues jugaban todas las noches y así se creó la amistad.

Doña Alegría no se ha quedado solo con este chisme. Hace unos días también atacó a su nuera, Marcela Mistral, asegurando que le quitó todo. Además, explotó al ver que Yetus Prime besaba apasionadamente a Cinthia Cossio, calificando el acto como muy corriente.

La verdad es que Doña Alegría no deja títere con hilo y ahora dejó a los fans del shippeo con el ojo cuadrado. ¿Será que el amor ahora depende de cuántas escrituras tengas en la mano?