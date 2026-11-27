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Fátima Bosch Fernández, quien se llevó la corona de Miss Universo 2025 en Tailandia, viene de una familia tabasqueña con fuertes nexos en sectores económicos y políticos de México. Tras su triunfo internacional, mucha gente empezó a preguntar por el patrimonio y los negocios de los Bosch Fernández, aunque la realidad es que no existe una cifra pública verificada que diga exactamente cuánto dinero tienen o cuánto valen sus inversiones.

Uno de los pilares de la familia es la ganadería, una actividad con mucha tradición en Tabasco. En este punto entra Bernardo Bosch Fernández, hermano de Fátima, quien ha mostrado interés en la crianza de ganado, específicamente de la raza Brahman, que es la que mejor aguanta el clima tropical. Aun así, nadie sabe a ciencia cierta qué tan grandes son sus operaciones, cuántas propiedades tienen o cuál es el valor de esos activos.

Entre el petróleo y los bienes raíces

Por el lado de los negocios inmobiliarios, la cosa está igual de borrosa. En los reportes disponibles no hay información suficiente para identificar empresas, desarrollos o inversiones específicas que estén ligadas directamente a la familia Bosch Fernández.

El papá de la reina de belleza, Bernardo Bosch Hernández, tiene una trayectoria profesional muy larga en Petróleos Mexicanos (Pemex), enfocándose principalmente en las áreas de exploración y producción petrolera. Esto lo puso en contacto con uno de los sectores más fuertes de Tabasco, pero ojo: que haya trabajado en Pemex no significa que sea dueño de negocios petroleros.

Especulaciones y realidad

Desde que Fátima Bosch fue coronada, han salido varias publicaciones especulando que la familia tiene una fortuna millonaria. Sin embargo, no hay datos verificados sobre los ingresos que saquen de la ganadería o de posibles inversiones en bienes raíces.

Al final, la historia de Fátima Bosch está amarrada a una familia con presencia en diversos ámbitos de Tabasco, pero el reconocimiento público saltó a nivel mundial gracias a que ganó el concurso. ¿Será que el éxito de Fátima es la verdadera mina de oro de la familia ahora mismo?