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Leonardo Aguilar tiene un plan muy claro: quiere ser tío. El cantante confesó que ya le insistió a su hermana, Ángela Aguilar, para que se decida a traer al mundo una criaturita con Christian Nodal, pues le encantaría comprarle botitas y todo lo necesario para el bebé.

Sin embargo, Leonardo admitió que su entusiasmo tiene un límite muy marcado. Explicó que le gustaría vivir la experiencia de tener un bebé, pero sin la responsabilidad de que sea suyo, y bromeó con devolverlo cuando se canse.

Sobre los rumores que se han desatado, Leonardo aclaró que, hasta donde él sabe, Ángela Aguilar todavía no está embarazada del sonorense. A pesar de esto, el intérprete de Me gustas aseveró que, en cuanto su hermana esté en la dulce espera, será él quien lo revele: "Cuando pase, yo lo voy a filtrar".

Entre anillos y prioridades

Estas declaraciones llegan justo cuando Leonardo Aguilar compartió que se encuentra en una etapa muy feliz en su vida romántica. El cantautor reveló que le entregó un anillo a su novia, Adriana Caballero, aunque no confirmó puntualmente si se trata de un compromiso matrimonial.

Sobre su situación actual, mencionó que se siente muy contento, en paz y enfocado en sus seres queridos y en su carrera, mientras lucha constantemente por encontrar un balance en su día a día.

¿Boda a la vista?

Aunque Leonardo aseguró que cree en el amor, el matrimonio y la familia, y que le encantaría dar ese paso, parece que el altar no es su prioridad inmediata. Explicó que lleva muchos años en su carrera y siente que apenas le está agarrando la onda, por lo que no quiere soltar ese impulso profesional.

Para el cantante, su enfoque principal sigue siendo su carrera.

La verdad es que Leonardo tiene la estrategia perfecta: quiere los mimos del bebé, pero que Nodal y Ángela se encarguen de los pañales. ¿Quién no querría un tío así de sincero?