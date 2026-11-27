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Hay cosas que ni el guion más loco puede explicar, como cuando un personaje de tu novela favorita desaparece de la nada y nadie te dice qué onda. En la televisión han pasado casos donde los protagonistas fueron reemplazados de un día para otro o donde los actores tuvieron que irse de las formas más insólitas posibles, dejando a millones de espectadores con la duda de qué pasó realmente.

Entre los casos más destacados están los de Adriana Nieto y Jery Sandoval. Resulta que algunas de estas salidas estuvieron relacionadas con conflictos detrás de cámaras, mientras que en otras situaciones los guionistas tuvieron que improvisar y buscar soluciones bastante inesperadas para justificar que el personaje ya no estuviera en la historia.

Entre las palabras clave del video aparecen también nombres como Belinda, Mauricio Ochmann, Mauricio Islas, Edith González, Adriana Fonseca, Marcelo Buquet, Pedro Fernández, Zuria Vega y Daniel Arenas, además de Telemundo y Televisa.

Sinceramente, que un protagonista desaparezca así nomás es el colmo del descaro con la audiencia. ¿A ustedes qué otra desaparición de telenovela agregarían a esta lista?