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Karime Pindter ha decidido cerrar la puerta, al menos por ahora, a los programas de telerrealidad. En un encuentro con los medios, la empresaria descartó la posibilidad de regresar a este tipo de formatos, ya que actualmente se encuentra enfocada en otras áreas profesionales, específicamente en la televisión y la conducción.

La conductora explicó que, tras su salida de La Casa de los Famosos, se ha dedicado a prepararse y a experimentar cosas distintas en el medio. Según sus declaraciones, vivir experiencias como la conducción es su prioridad actual, por lo que volver a un reality no está dentro de sus planes.

Una trayectoria marcada por el reality show

La carrera de Karime Pindter, conocida también como La Matrioshka, se ha construido principalmente a través de su participación en diversos programas de este género. Su camino comenzó en 2014 con Acapulco Shore, donde alcanzó una gran popularidad tanto a nivel nacional como internacional.

En dicho proyecto participó durante 10 temporadas, desde el año 2014 hasta el 2022. Fue en este formato donde protagonizó diversas polémicas y donde obtuvo el apodo de La Matrioshka, regresando finalmente en 2022 para despedirse del programa.

Además de su paso por Acapulco Shore, formó parte de las primeras dos temporadas de Super Shore y participó en 2019 en Resistiré, un programa donde tuvo que enfrentar pruebas de supervivencia y retos extremos.

Su paso por La Casa de los Famosos México

El proyecto más reciente en su trayectoria fue la segunda temporada de La Casa de los Famosos México en 2024. Durante su estancia en el programa, se consolidó como una de las participantes favoritas del público junto al Team Mar. Al final de la competencia, logró obtener el segundo lugar en la gran final.

Después de este cierre, se ha mantenido ocupada en diversos proyectos y ha dejado claro que su enfoque está en la conducción y la televisión.