VisionQuest ya está en Disney+: checa el horario y qué pasa en el episodio 7

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El séptimo capítulo de VisionQuest ya aterrizó en Disney+. La primera temporada de esta producción de Marvel Studios entró en su recta final con una trama que se puso intensa, marcada por el regreso de enemigos peligrosos y un secuestro dramático.

En esta entrega, Paladín sigue persiguiendo a Visión y se topa en Madripoor con Raza Al-Wazar, un villano que ha renacido. Por otro lado, Ultrón hackeó al sintetizoide y secuestró a Tommy, usando esto para justificar su odio hacia los humanos, aunque sus motivos muestran una ligera evolución. Ahora Visión tiene que decidir si se entrega al cliente misterioso o si se lanza al rescate de Tommy.

Para los que viven en México, el episodio 1x07 estuvo disponible en la plataforma el 3 de noviembre a las 19:00 horas. El calendario de lanzamientos de la temporada 1 ha seguido un ritmo de dos episodios semanales, excepto los dos últimos. Los capítulos 1 y 2 llegaron el 14 de octubre, los 3 y 4 el 21 de octubre, y los 5 y 6 el 28 de octubre.

Solo queda un episodio más para cerrar la historia: el capítulo 8 llega el 11 de noviembre. ¿Creen que Visión logre salvar a Tommy o Ultrón ya ganó la partida?