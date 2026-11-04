Mario Girón: el regiomontano que no se deja llevar por la moda musical

Entretenimiento

Mario Girón tiene una misión muy clara a sus 20 años: cantar mariachi, baladas y pop. Aunque la industria musical empuje hacia otros sonidos que están en tendencia, el regiomontano ha decidido que su camino es el que empezó a construir desde sus primeros años como cantante, sin importar que muchos le sugieran cambiar de rumbo para encajar en lo que hoy es popular.

El cantante ha recibido comentarios de personas que le preguntan cómo puede seguir haciendo música de este estilo cuando existen otros géneros que están de moda. Ante esto, Girón sostiene que su corazón, su identidad y todo su ser están unidos a las baladas, al pop y al mariachi, dejando claro que no piensa modificar su esencia artística solo por responder a las modas del momento.

Actualmente, el artista se encuentra en Jalisco para participar en los HEAT Latin Music Awards 2026. La ceremonia se llevará a cabo el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. En estos premios, Girón compite en dos categorías: Promesa Musical y Fandom del Año, nominaciones que reflejan el crecimiento que ha tenido su carrera.

Para Mario, este momento es una etapa de consolidación y aprendizaje. Si bien reconoce que existen nuevas variantes del regional mexicano y que incluso le encantan, considera que es fundamental defender y conservar el espacio para el mariachi tradicional y las canciones románticas. Cree que es un reto defender el regional clásico frente a las versiones modernas, pero mantiene su postura de explorar los tres géneros que le apasionan.

Su carrera comenzó a tomar mayor impulso hace aproximadamente dos años, cuando ganó un programa de competencia musical gracias al apoyo del público. Desde los 18 años, más o menos, cuando salió del último reality en el que estuvo y la gente lo hizo ganador, comenzó a vivir más de cerca la vida de la música: los viajes, las presentaciones y las oportunidades de trabajar con otros artistas forman parte de su vida cotidiana.

A pesar de que las oportunidades llegaron rápido, el regiomontano admite que todavía tiene mucho que aprender. Uno de sus grandes objetivos es convertirse en compositor para presentar canciones completamente originales. Aunque reconoce que no nació con el don de escribir y que lo ha intentado muchas veces, está convencido de que los talentos se pueden pulir con trabajo y constancia.

Para acercarse a la composición, ha participado en encuentros con autores y músicos. Durante una visita a Miami, motivada por la presentación de los premios HEAT, participó en sesiones creativas con jóvenes artistas de diferentes países. Según explicó, le sirve ver cuál es el proceso creativo y cómo van empezando, y nutrirse de conocimiento, que es lo más importante.

Además de la composición, su preparación incluye la parte técnica y emocional del oficio. Esto implica aprender a manejar las exigencias que impone el estudio de grabación y, sobre todo, aprender de sus propios errores. Girón afirma que disfruta tanto los avances como las dificultades, aceptando que el proceso de caerse y levantarse será parte de su vida durante mucho tiempo.

Su conexión con Jalisco también es personal. Durante su estancia en Jalisco participó en un encuentro musical en Chapala, donde interpretó temas clásicos como La bikina, El rey y Estos celos con el acompañamiento de un mariachi. El cantante siente un entusiasmo especial al volver a este estado, ya que su novia es de Guadalajara, y entre risas comentó que es mitad regio y mitad tapatío.

Con dos nominaciones internacionales y la meta de encontrar su propia voz como intérprete y compositor, Mario Girón sigue firme en su decisión: no dejará de lado las baladas y el mariachi que lo han acompañado desde el principio.