Kunno se rapó en vivo por el presupuesto de La Granja VIP

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Kunno se quedó completamente calvo en vivo durante la transmisión de La Granja VIP. El creador de contenido decidió raparse la cabeza para conseguir dinero que ayudara al presupuesto general de todos los participantes del programa.

La situación llegó a este punto porque los concursantes se habían gastado el dinero deliberadamente durante los últimos días. El problema es que el presupuesto de la semana se ve afectado por las multas que recibe el capataz cada vez que alguien rompe las reglas del concurso, y ese dinero es precisamente el que se usa para comprar la despensa de todos.

Como los participantes dejaron de obedecer las reglas pensando que la producción los rescataría, las cuentas llegaron a números rojos. En esta ocasión los participantes no tenían que cumplir ningún reto, pero sí entregar sus objetos más preciados para que les regresaran parte del dinero gastado. Mientras la mayoría de los concursantes se negó a soltar sus pertenencias, Kunno decidió que lo más valioso que tenía era su cabello, ya que es fundamental para los looks que crea a diario y lo cuida con mucho detalle.

El trato con el gallo consistía en raparse la cabeza a cambio de que devolvieran la cantidad exacta de dinero que saliera en el huevo dorado. La producción aceptó la propuesta de inmediato y Kunno buscó la máquina para empezar el proceso. Como el corte iba muy lento, su compañera Mono Osuna terminó de quitarle todo el cabello, dejándolo calvo en cuestión de minutos.

Sinceramente, Kunno se pasó de generoso. Mientras los demás se hacían los desentendidos con sus cosas, él terminó siendo la víctima del equipo por un huevo dorado. Ojalá que la despensa haya valido la pena, porque recuperar el pelo toma tiempo y el hambre no perdona.