Tres ideas fáciles para dejar el desayuno y la comida listos desde la noche anterior

Lifestyle

Hay dos tipos de personas en este mundo: las que pasan todo el domingo cocinando para la semana entera y las que abren el refrigerador cada día esperando que, por arte de magia, aparezca algo rico para comer. Si eres de los segundos, no estás solo. La idea de preparar todas las comidas de la semana suena increíble en teoría, pero en la práctica suele terminar en una montaña de recipientes, horas interminables frente a la estufa y una cocina que parece zona de guerra.

La realidad es que no hace falta organizar cada menú de la semana ni sacrificar toda una tarde en preparaciones complicadas. El secreto para sobrevivir entre el trabajo, los pendientes y el tiempo que pasamos dando scroll en el celular es hacer un poquito de trabajo la noche anterior. Así, al día siguiente ya tienes algo listo y no tienes que estresarte pensando qué comer. La clave está en elegir recetas con ingredientes sencillos, que requieran el mínimo esfuerzo y, sobre todo, que ensucien la menor cantidad de trastes posible. Si el concepto de meal prep te cansa antes de empezar, estas tres ideas son la solución.

Avena nocturna para los que odian el despertador

Para quienes aplican la técnica de posponer la alarma una y otra vez hasta que ya no queda ni tiempo para el café, los overnight oats o avena nocturna son la mejor opción. Lo mejor de este desayuno es que no requiere cocción, por lo que no hay que ensuciar ollas ni sartenes. Todo el proceso consiste básicamente en mezclar los ingredientes en un frasco y dejar que reposen.

La ventaja principal es la versatilidad, ya que puedes cambiar el sabor cada vez dependiendo de lo que tengas disponible en tu despensa. Algunas de las combinaciones más fáciles y efectivas son plátano con crema de cacahuate, manzana con canela o fresas con miel. Es una forma práctica de empezar el día sin complicaciones.

Wraps para salvar el mediodía

Cuando el calendario está lleno de juntas una tras otra y el tiempo para comer es mínimo, un wrap es la respuesta ideal. Es una opción sumamente práctica porque es fácil de transportar y se puede comer sin necesidad de una preparación elaborada al momento de consumirlo. Además, se adapta perfectamente a cualquier ingrediente que ya esté en el refrigerador.

Una técnica inteligente para armar estos wraps es aprovechar las sobras de la cena anterior en lugar de cocinar algo desde cero. Al hacer esto, no solo se ahorra tiempo y dinero, sino que también se reduce el desperdicio de comida, dándole un segundo uso a lo que ya estaba preparado.

Bowls nutritivos y sin complicaciones

Si buscas algo que se sienta más como una comida completa y cocinada, pero no quieres pasar horas en la cocina a diario, los bowls son la elección perfecta. No requieren seguir una receta estricta, ya que se pueden armar con los ingredientes que ya tengas a la mano en tu cocina.

Para armar uno, puedes usar vegetales asados que hayan sobrado de la cena, vegetales congelados que se preparen rápido o legumbres en conserva, siempre y cuando se hayan enjuagado bien. De esta manera, al llegar la hora del almuerzo, tienes un plato completo y listo, evitando la tentación de pedir comida a domicilio a última hora por no tener nada planeado.

El objetivo final no es convertir la cocina en un laboratorio de preparación de alimentos ni seguir un horario rígido que probablemente abandonarías después de tres días. Se trata simplemente de hacer que el día a día sea un poco más ligero. Basta con elegir una de estas opciones y dedicarle entre cinco y 15 minutos la noche anterior para notar la diferencia en la mañana siguiente. Una vez que esto se convierta en un hábito, se puede sumar otra idea o preparar dos porciones en lugar de una. No es necesario tener todos los ingredientes organizados a la perfección ni comer lo mismo todos los días. Un poco de preparación es mejor que nada, especialmente cuando te ayuda a comer de forma más organizada sin terminar agotado. Al final, el mejor meal prep es aquel que realmente puedes mantener, incluso cuando te da un poco de flojera.