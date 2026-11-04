Los disfraces de Halloween que nos dejaron impactados este año

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La celebración de Halloween 2026 se vivió con todo el entusiasmo, y varias celebridades no esperaron al 31 de octubre para presumir sus atuendos. Los disfraces fueron variados, moviéndose entre el terror, la ternura y la recreación de personajes icónicos del cine, demostrando que la creatividad estuvo a tope en las redes sociales.

Entre superhéroes y la edad de piedra

Nadia Ferreira, modelo y exreina de belleza paraguaya, llevó la fiesta a su propia casa, la cual ya estaba adornada con figuras enormes para la ocasión. Junto a sus hijos, Marquito y Myla, se transformaron en los protagonistas de la película animada The Incredibles. Aunque Marc Anthony, el reconocido cantante y actor, no apareció en las fotos de ese día, las imágenes de Nadia fueron suficientes para conquistar a los fans del matrimonio.

Por otro lado, la pareja formada por una influencer venezolana y un cantante puertorriqueño compartió la segunda fiesta de brujas de su hijita Eloísa, con postales frente al famoso troncomóvil en tamaño real. Ella iba de Vilma Picapiedra, él de Pedro Picapiedra y la niña hizo de Pebbles, con personificaciones completamente encantadoras de la edad de piedra.

Animaciones y ternura en familia

La creatividad también llegó con los Simpson. Una creadora de contenido se transformó en Marge, mientras que su hija mayor se vistió de Maggie, marcando uno de los disfraces más ingeniosos en la antesala del 31 de octubre.

En un tono más tierno, Lourdes Stephen, periodista y conductora de televisión, compartió imágenes de su hijo Michael Víctor, quien se vistió de espantapájaros. La comunicadora publicó las fotos el 30 de octubre, describiendo a su hijo como el espantapájaros más bello del mundo. Asimismo, Cristy Bernal compartió la diversión de sus hijos, Michelle y Liam, mientras se preparaban para ir a la escuela; Alan Tacher comentó que los niños se veían increíbles, aunque Cristy admitió que cada vez es más difícil lograr que los niños posen para las fotos.

Glamour, cuentos de hadas y misterio

Paris Hilton llevó la producción a otro nivel al recrear una escena de La Bella y la Bestia. La empresaria se vistió de la princesa Belle, mientras que sus hijos, Phoenix y London, se sumaron a la ambientación mágica con un toque de dulzura y glamour que impactó a sus seguidores.

Sin embargo, la familia Hilton no se quedó solo en los cuentos de hadas. Junto a su esposo Carter Reum y sus hijos, también organizaron una celebración basada en Los Locos Addams. Lograron una estética macabra pero atractiva, donde cada integrante personificó a un miembro de la familia: Homero, Morticia, Pericles y Merlina. El resultado fue una recreación épica que destacó por su parecido con la historia original.

Finalmente, la periodista peruana Pamela Silva y su hijo Ford Liam se inspiraron en la serie The Sandlot. Se vistieron como Wendy Peffercorn y Benny el Jet Rodríguez, convirtiéndose en el dúo favorito de sus seguidores. Para cerrar con broche de oro, la artista colombiana Sara Corrales compartió la alegría de celebrar el primer Halloween de su bebé, Mila, haciendo que la experiencia fuera sumamente especial para toda la familia.