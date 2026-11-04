Así se vivió el primer Festival Ánimas Que Sí Amanezca en Guadalajara

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La Explanada del Estadio Akron en Guadalajara se convirtió en el epicentro de la música regional mexicana con la primera edición del Festival Ánimas Que Sí Amanezca. Más de 14 mil personas se lanzaron al evento para vivir una experiencia que mezcló la fiesta con las tradiciones más profundas de México, logrando que la celebración se extendiera más allá de lo previsto. Aunque el horario marcaba el cierre a la una de la madrugada, la energía del público estaba tan alta que la fiesta se prolongó hasta altas horas del lunes.

Para entender cómo se armó este festival, hay que ver que no fue solo un concierto, sino una experiencia integral. Los asistentes pudieron recorrer puestos de comida y bebidas, además de aprovechar espacios diseñados específicamente para tomarse fotografías, todo decorado con la temática del Día de Muertos. El ambiente estaba impregnado de los colores naranja y morado, creando un entorno donde cada rincón invitaba a celebrar la cultura mexicana.

Uno de los puntos clave del evento fueron los altares de muertos. En estos espacios se rindió homenaje a leyendas que dejaron huella en la industria musical, destacando los nombres de Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Jenni Rivera y Vicente Fernández. El objetivo era recordar el legado de estos artistas y mantener vivo su recuerdo en el corazón de quienes los siguen.

El escenario principal tuvo una dinámica de escalada en la emoción. Primero pasaron figuras como Duelo y Moy Bobadilla, pero fueron Los Ángeles Azules quienes pusieron a todo el mundo a bailar. La agrupación capitalina dominó la explanada durante más de una hora con un repertorio que la gente coreó de principio a fin. Sonaron éxitos como Otra noche, Nunca es suficiente y 20 rosas, la cual dedicaron a los cumpleañeros presentes. También incluyeron la Cumbia del infinito y la esperadísima Cómo te voy a olvidar, que terminó por encender la pista.

El clímax de la noche llegó minutos antes de la medianoche. Alfredo Olivas, cantante y compositor de música regional, apareció en escena provocando la euforia total de sus seguidores. Olivas se mostró feliz y agradecido por la respuesta del público, especialmente de aquellos fans que viajaron desde diferentes estados para no perderse el encuentro. El momento se volvió más especial cuando el recinto se iluminó con cientos de velas, creando una atmósfera íntima para celebrar la fecha.

La sorpresa aumentó cuando Julión Álvarez, cantante regional mexicano, se sumó al escenario como invitado especial. Juntos interpretaron Regalo de Dios y Pongámonos de acuerdo. Pero la fiesta no terminó ahí, ya que Edén Muñoz se incorporó al grupo; él había aceptado la invitación del anfitrión apenas unos días antes del evento.

La unión de estos tres exponentes fue lo más celebrado de la jornada. El trío cerró la noche con un set que incluyó temas como En definitiva y Mi mayor anhelo, terminando con La nena, que fue el toque final de baile y fiesta para cerrar el evento. Con este formato, el festival propuso una forma distinta de vivir el 2 de noviembre, uniendo los recuerdos y las tradiciones con los éxitos actuales del género regional.

Sinceramente, que tres pesos pesados como Olivas, Álvarez y Muñoz coincidan en un mismo escenario es un golazo. El hecho de que el público los obligara a extender la fiesta hasta la madrugada solo demuestra que el regional mexicano sigue mandando en Guadalajara. ¿Quién no se hubiera lanzado a ver ese cierre?