Don René Camacho: el secreto de 60 años en el regional mexicano y su lado más aventurero

Entretenimiento

Don René Camacho es una de las figuras fundamentales de La Arrolladora Banda El Limón y lleva seis décadas dedicado a la música regional mexicana. Su historia se ha entrelazado con la evolución de la agrupación, los escenarios y un público que ha mantenido su música vigente generación tras generación.

En el marco de los HEAT Latin Music Awards, que llegan por primera vez a Jalisco, el músico recibió un homenaje especial. Este reconocimiento es un tributo a sus más de 60 años de trayectoria y a todo lo que ha aportado al género. Según contó el artista, recibir este premio en México, especialmente viniendo de una empresa extranjera, le llena de muchísima satisfacción y es uno de los homenajes que marcan la historia de La Arrolladora.

Camacho confesó que todavía se siente sorprendido por la distinción, al punto de que le tiemblan las corbitas porque no puede asimilar la noticia. Para él, estos son los momentos más bonitos de una carrera profesional: los homenajes y las presentaciones ante el público. Considera que tener un homenaje y que, además, la agrupación reciba nominaciones, es lo máximo que se le puede pedir a la vida, pues reconoce que son los fanáticos quienes ponen al artista en los premios.

Sobre cómo ha logrado mantenerse relevante durante tantas décadas, especialmente ahora que el regional mexicano vive una transformación con nuevas tendencias y propuestas, Don René tiene una fórmula muy clara. No cree que la clave esté en bajarle al ritmo o depender únicamente de la promoción. Para él, el secreto es el contacto humano. Explica que es fundamental organizar convivencias, generar una conexión real y estar siempre en contacto con el público, haciendo un trabajo genuino para la gente. Su filosofía es no parar y no descansar para que la música siga vigente, y asegura que este método les ha funcionado perfectamente.

En cuanto a la evolución del género y la llegada de otros estilos, Camacho mantiene una postura de respeto hacia quienes se dedican a hacer cosas diferentes, ya que considera que la música es muy extensa y permite diversas composiciones. No obstante, dejó claro que La Arrolladora sigue firme en su propia línea y género, ya que es lo que el público les ha aceptado. Comentó que, si en algún momento sienten la necesidad de hacer algo más, lo harán dentro de la agrupación, pero por ahora se mantienen en su camino.

El músico reveló un dato curioso: si hoy tocan un concierto, para el año que viene, en la misma fecha, los vuelven a llamar para el mismo concierto. Ya lo tienen agendado, como quien dice.

Pero Don René no es solo música y escenarios; tiene una faceta que el público no conoce y que describe como el lado travieso. Es un apasionado de las aventuras y un entusiasta de las motocicletas y las bicicletas. Dedica tiempo a su motocicleta y a la bicicleta, y utiliza su ejemplo para aconsejar a la gente que haga deporte. Asegura que, a pesar de sus años, todavía puede andar al trote y subirse a su moto como cualquier joven, aunque admite que no es exactamente igual que cuando era chico, pero mantiene la facilidad para hacerlo.

Finalmente, sobre la tendencia actual de las colaboraciones y las series biográficas, Camacho soltó la sopa a medias. Confirmó que están preparando cosas por ese lado, pero se negó a dar detalles específicos para no adelantarse. Prefiere esperar el momento adecuado para dar la primicia, siguiendo el dicho de que del plato a la boca se cae la sopa. Mientras tanto, solo nos queda esperar a ver con quién se juntan o si veremos su vida en la pantalla.

¿Se imaginan a Don René en una serie de acción con sus motos? ¡Salió el lado rebelde!