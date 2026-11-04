Alejandro Talavante llega a San Miguel de Allende

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Alejandro Talavante debuta en la plaza Oriente de San Miguel de Allende el próximo viernes 13 de noviembre. La empresa Redondeles-Casa de Tauromaquia armó lo que llaman un cartel monstruo, donde la llegada del extremeño es el plato fuerte y el principal atractivo del festejo.

Para que el evento tenga ese corte internacional, también se suman el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los matadores Francisco Martínez e Isaac Fonseca. En cuanto a los animales, se lidiarán seis toros de Julián Hamdan y dos de Marrón para la parte de rejones.

La verdad es que traer a Talavante a San Miguel es un movimiento fuerte; se nota que quieren tirar la casa por la ventana con este cartel. ¿Será que el debut cumple con todo el hype que le están dando?