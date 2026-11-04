Alejandro Talavante llega a San Miguel de Allende
Alejandro Talavante debuta en la plaza Oriente de San Miguel de Allende el próximo viernes 13 de noviembre. La empresa Redondeles-Casa de Tauromaquia armó lo que llaman un cartel monstruo, donde la llegada del extremeño es el plato fuerte y el principal atractivo del festejo.
Para que el evento tenga ese corte internacional, también se suman el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los matadores Francisco Martínez e Isaac Fonseca. En cuanto a los animales, se lidiarán seis toros de Julián Hamdan y dos de Marrón para la parte de rejones.
La verdad es que traer a Talavante a San Miguel es un movimiento fuerte; se nota que quieren tirar la casa por la ventana con este cartel. ¿Será que el debut cumple con todo el hype que le están dando?
Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.