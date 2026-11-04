Valentina Paloma Pinault es la 'it-girl' más codiciada de Inglaterra

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Salma Hayek no puede ocultar su orgullo. La actriz mexicana celebró en sus redes sociales que su hija, Valentina Paloma Pinault, es la nueva portada de la revista Tatler. La joven de 19 años fue elegida como la primera en el Little Black Book, un ranking que destaca a los rostros nuevos más codiciados de la alta sociedad británica.

Para Valentina, aparecer en esta publicación fundada en 1709 es un sello de pertenencia a la élite del Reino Unido. En esta edición, comparte la portada con el rugbier Henry Pollock, quien fue nombrado el varón más codiciado del listado.

Salma Hayek es una actriz y productora mexicana y estadounidense que saltó a la fama en México con la telenovela Teresa y luego conquistó Hollywood con películas como Desperado y From Dusk till Dawn.

Una herencia de puro lujo

Valentina no solo tiene el respaldo de su madre. Su padre, Francois-Henri Pinault, es uno de los hombres más ricos del mundo y preside el consejo de administración de Kering. Este conglomerado francés de lujo administra marcas icónicas como Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta y Boucheron. De hecho, Forbes calcula que la fortuna personal de Pinault es de 22 300 millones de dólares.

Aunque Valentina es la única hija de Salma, tiene dos medio hermanos por parte de su padre, frutos del matrimonio de este con Dorothée Lepère: François Jr., de 28 años, y Mathilde, de 25.

Entre los libros y las pasarelas

A pesar de venir de una familia donde el lujo es la norma, la joven busca su propio camino lejos de los reflectores. Actualmente vive en Londres, donde estudia medios digitales y cultura en el King’s College. Sobre su crianza, comentó a Tatler que crecer con padres figuras públicas le sirvió para darse cuenta de lo que no quiere tener en su cabeza.

La revista la define como la estudiante it-girl y la muestra en una sesión fotográfica luciendo prendas de Gucci, Saint Laurent y Balenciaga, tres firmas que pertenecen a su familia. A pesar de este acceso privilegiado, Valentina confesó que tiene una lucha eterna con la ropa: dice que siente que se morirá sin encontrar el par de vaqueros perfecto, unos que le favorezcan el trasero sin apretarla demasiado.

Conexión con Londres y su madre

Aunque no se dedica profesionalmente a la moda, Valentina creció entre pasarelas. Su primer desfile fue a los 11 años, ya sea de Gucci o Bottega Veneta. También recuerda haberse disfrazado de niña usando la ropa de Salma, asegurando que su madre tiene la colección de ropa más grande que alguien podría imaginar.

La joven se ha declarado fanática de la capital británica, especialmente de la cultura de los pubs y el humor inglés. También disfruta ir de compras al mercado de Portobello en Notting Hill.

La relación con Salma es muy estrecha y se nota en redes sociales, donde comparten momentos como cuando fueron a buscar ropa vintage en Barcelona. En esa ocasión, Valentina cuestionaba los emojis que su madre usa al publicar.

Apariciones y otros rostros

Valentina ha tenido momentos destacados junto a su madre, como la portada de la edición mexicana de Vogue en 2022, su asistencia a los Oscar 2023 y a la fiesta de Vanity Fair. Otro evento clave fue la Serpentine Gallery Summer Party en junio de 2026, una de las fiestas más exclusivas de Londres. En esa reunión, Salma Hayek fue presentadora junto a Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu.

En la lista de Tatler también aparecen otros nombres. En el puesto número dos está Jobe Bellingham, de 21 años, futbolista del Borussia Dortmund y hermano menor de Jude Bellingham. El jugador del Real Madrid es recordado por un incidente donde le dio un coscorrón en la nuca a Valentín ‘el Colo’ Barco tras la semifinal del último Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. En la posición nueve del ranking se encuentra Moses Martin.