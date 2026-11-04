El pleito de Laura Bozzo y Natalia Alcocer que terminó con paramédicos: ¿qué pasó realmente?

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El estado de salud de Laura Bozzo ha sido el tema principal en redes sociales durante las últimas semanas. La situación se volvió tan confusa que incluso Alfredo Adame aseguró que la conductora supuestamente había muerto, aunque la familia de Bozzo desmintió rápidamente esa publicación.

Este clima de preocupación hizo que los internautas rescataran del baúl de los recuerdos un enfrentamiento épico que la peruana tuvo con Natalia Alcocer, quien actualmente participa en La granja VIP. El pleito fue tan intenso que la producción tuvo que intervenir y llamar a paramédicos para controlar el desastre.

El detonante del caos en el reality

Todo este drama ocurrió en 2022, cuando Laura Bozzo y Natalia Alcocer coincidieron en la segunda temporada de La casa de los famosos Telemundo. Después de varias semanas de roces y diferencias constantes, la tensión llegó a su límite y ambas terminaron diciéndose de todo.

El conflicto estalló cuando Natalia expresó que se sentía muy triste por la salida de Luis ‘Potro’ Caballero. Laura no dejó pasar el comentario y encaró a la actriz llamándola hipócrita, asegurando que tanto ella como su grupo de aliados habían contribuido a que el influencer fuera expulsado del programa.

La situación escaló rápidamente. Natalia decidió salirse de la habitación, pero el pleito siguió. Bozzo aprovechó el momento para reclamarle a Alcocer por un comentario que esta última había hecho sobre su edad. En el fragor de la discusión, la presentadora llegó a sostener que Natalia era una robamaridos.

Límites superados y emergencia médica

Natalia Alcocer no se quedó callada y salió en defensa de Ivonne Montero, exigiéndole a Laura que dejara de hablar mal de otras mujeres. Por su parte, la conductora le sugirió que, si tanto le molestaba, podía simplemente irse del reality. Más tarde, Natalia confesó en el confesionario que Bozzo había sobrepasado los límites y que buscaría su expulsión del show.

El estrés de la pelea pasó factura físicamente. Laura Bozzo sufrió una fuerte baja en su presión arterial, lo que obligó a la producción de La casa de los famosos Telemundo a llamar a los paramédicos para que la atendieran de urgencia.

Por suerte, lograron estabilizarla y pudo seguir en la competencia, aunque el equipo médico le recomendó tratar de controlarse más para no poner en riesgo su propia integridad física. Cabe mencionar que Laura no solo arremetió contra Natalia, sino que también se fue contra Ivonne Montero durante esos días de fuego cruzado.

La delicada situación actual de salud

Este recuerdo resurgió ahora no solo porque Natalia e Ivonne están en La granja VIP 2026, sino por el grave cuadro médico que atraviesa Laura Bozzo. A mediados de octubre, la conductora fue hospitalizada en Acapulco debido a la perforación de una úlcera gástrica que le provocó peritonitis.

Aunque la cirugía fue exitosa, surgieron complicaciones severas que obligaron a trasladarla a una clínica en la Ciudad de México. Se reportó que presentó un cuadro severo de sepsis, choque séptico, neumonía necrotizante, hipertensión pulmonar y derrame pleural.

La familia de Laura Bozzo informó que la conductora se está recuperando poco a poco y aprovecharon para pedirle a la gente que no crean en noticias falsas sobre su estado.