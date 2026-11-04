Julio Camejo queda nominado en La Granja VIP tras perder contra Mono Osuna

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Julio Camejo se encuentra oficialmente en la placa de nominados en La Granja VIP. El actor tuvo que enfrentar un duelo físico e intelectual contra Mono Osuna para intentar salvarse de la expulsión, pero no logró vencer al exfutbolista.

La competencia consistió en atravesar una viga de madera para colocar cubos en una barra que debían balancear constantemente usando una sola mano. El reto era armar una pirámide de seis cubos sin que se derrumbara. Aunque los primeros minutos fueron confusos, Mono Osuna tomó la delantera rápidamente al colocar las piezas con mayor velocidad y estabilidad, mientras que Julio Camejo avanzó mucho más lento, quedándose siempre un cubo por debajo de su rival.

El camino al duelo fue distinto para ambos. Mono Osuna llegó ahí por los votos del público, mientras que Julio Camejo fue seleccionado por Rafael, el capataz de la semana. Según se informó, Rafael eligió a su compañero de equipo siguiendo una estrategia que ya tenían planeada.

Por otro lado, Bebeshita también quedó nominada, pero en su caso no hubo votación. Fue decisión directa de Pablo Montero, quien utilizó el beneficio llamado El Legado, que le permite enviar a un compañero directamente a la placa tras haber sido el expulsado de la semana.

Ahora, Julio Camejo y Daniela Alexis deben convencer a la audiencia de votar por ellos para salvarse el domingo 8 de noviembre de 2026. Cabe mencionar que todavía quedan pendientes los nominados que resulten de la votación de este miércoles 4 de noviembre de 2026, por lo que el panorama podría cambiar.