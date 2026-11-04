Belinda pone freno a las críticas por los disfraces de su Beliween 2026

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Belinda salió al quite después de que empezaran a llover críticas sobre los disfraces de sus invitados en el Beliween 2026. El evento tenía una temática alienígena, pero al circular las fotos y videos en redes sociales, varios usuarios se dedicaron a cuestionar los atuendos de celebridades e influencers que se veían muy alejados del concepto extraterrestre.

Para dejar las cosas claras, la cantante explicó que la celebración no estableció ningún código de vestimenta. Según Belinda, su intención era organizar una fiesta intergaláctica abierta a distintas formas de vida, por lo que cada invitado tenía la libertad total de interpretar la temática como quisiera.

En las imágenes del evento se notó el contraste: mientras algunos se tomaron muy en serio lo de la ciencia ficción y el espacio, otros llegaron con disfraces mucho más sencillos. Esto fue lo que desató la discusión en internet sobre si realmente había indicaciones específicas que los asistentes ignoraron.

Belinda confirmó que, aunque la temática era ALIEN, no existía un dress code ni un protocolo intergaláctico obligatorio. Con un toque de humor, señaló que en su fiesta eran bienvenidos humanos, extraterrestres, criaturas sintéticas y cualquier otra forma de vida desconocida.

Para cerrar la polémica con estilo, la cantante recurrió al cine de ciencia ficción y bromeó diciendo que la fiesta no era una audición para pertenecer a la especie Xenomorfa.

Sinceramente, ¿quién se cree juez de moda en una fiesta de aliens? Mientras haya buena música y el mood esté arriba, que se vistan como quieran.