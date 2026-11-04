Los Premios Heat aterrizan en México: Gloria Trevi y Banda MS serán las estrellas

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Puerto Vallarta se prepara para recibir la gala de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco este jueves 5 de noviembre. El Centro Internacional de Convenciones será la sede de este evento, marcando la primera vez que estos premios se celebran en México tras una trayectoria enfocada en los máximos exponentes de la música latina.

La noche estará llena de reconocimientos, destacando el homenaje a Gloria Trevi, quien recibirá el premio Artista Oro. Por su parte, la Banda MS, originaria de Mazatlán, será distinguida por sus 23 años de trayectoria musical.

Esta celebración es el cierre de la Semana Heat, que arrancó el 31 de octubre en Guadalajara con actividades del Día de Muertos y recorrió otros puntos de Jalisco, como Tequila y Chapala, mezclando la promoción turística con el arte.

En cuanto a las nominaciones, el regional mexicano tiene un peso fuerte, especialmente con el talento de Sinaloa. En la categoría de Mejor Artista Regional Mexicano compiten nombres como Edén Muñoz, Lenin Ramírez, Remmy Valenzuela, Banda MS y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.

La competencia se pone más reñida en la categoría de Mejor Grupo o Banda, donde Banda MS y La Arrolladora Banda El Limón se pelearán el trofeo.

Con este movimiento, los Premios Heat buscan meterse más a fondo en el mercado mexicano y darle visibilidad a los artistas que han hecho crecer diversos géneros musicales en la región. ¿Quién creen que se lleve la estatuilla de Mejor Artista Regional?