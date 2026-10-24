Videos confirman que sí insultó a las hijas de Rafa Mercadante

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Se acabó el misterio y llegaron las pruebas. La producción de La Granja VIP decidió mostrar, en el programa del 23 de octubre, los videos de lo que realmente sucedió, dejando claro que Azalia Ojeda no solo le hizo el dedo medio a Rafa Mercadante, sino que efectivamente se refirió a las hijas del conductor.

Todo el pleito empezó el 22 de octubre, cuando ambos se cruzaron en un pasillo durante la transmisión del programa de salvación. En ese momento, Rafa Mercadante aseguró que Azalia le había hecho una seña obscena y que le dijo cosas sobre sus hijas. Por su parte, Azalia no negó haber hecho el gesto, pero se mantenía en la postura de que no había dirigido sus palabras hacia las niñas.

Pero la tensión no quedó ahí. Durante la cena, los dos volvieron a encararse a gritos. Aunque el video en vivo del 24/7 no captó la imagen, se escuchó a Rafa preguntarle si lo estaba amenazando, a lo que Azalia respondió gritando varias veces qué le iba a hacer él.

Los videos mostrados el 23 de octubre confirmaron que, efectivamente, Azalia lanzó la Britney Señal mientras mencionaba a las hijas de Rafa. Sobre el segundo altercado, el material muestra que no hubo empujones, pero sí a una Azalia encarando al conductor y tratando de acercarse, asegurando que no le importaba si la corrían del reality por agresión física.

La comunidad de fans esperaba que la producción tomara una medida drástica, pero el castigo fue más ligero: Azalia quedó nominada hasta el domingo, y será el público quien decida si se queda o se va del programa.