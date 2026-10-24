Ricky Martin rompe el silencio sobre el chisme eterno con Eduardo Verástegui

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Ricky Martin decidió ponerle fin a uno de los rumores más longevos del espectáculo. El jueves 22 de octubre, el cantante utilizó sus historias de Instagram para pronunciarse de manera directa sobre el supuesto romance que lo vincularía sentimentalmente con Eduardo Verástegui desde hace más de veinte años. Lo hizo con un tono tajante y burlón, asegurando que nunca le había visto el pipí a Verástegui, ni absolutamente nada más.

Esta respuesta llegó justo después de que el actor mexicano volviera a ser blanco de preguntas por el mismo tema. En un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Verástegui se mostró visiblemente molesto cuando los reporteros insistieron en el rumor. El actor, de 52 años, fue enfático al calificar la historia como una mentira y pidió a los periodistas ser más creativos y preguntar otras cosas, ya que llevan más de dos décadas cuestionándolo sobre lo mismo.

El origen del triángulo amoroso

La chispa de esta historia se remonta a finales de los noventa, específicamente a la relación real que Eduardo Verástegui mantuvo con Aracely Arámbula después de protagonizar juntos la telenovela juvenil Soñadoras en 1998. Según el relato de la periodista Ana María Alvarado, el rumor nació de un comentario que la actriz habría hecho durante un concierto de Ricky Martin en la Ciudad de México.

Alvarado contó que asistió a dicho evento junto al periodista Fabián Lavalle y que, en ese momento, Aracely Arámbula estaba entre el público. La comunicadora sostiene que la actriz relacionó la ruptura de su noviazgo con Verástegui con la presencia del cantante, sugiriendo que Ricky Martin le había quitado a su novio. Aunque la periodista reconoció que es probable que la actriz ya no recuerde haber dicho esto debido al tiempo transcurrido, Alvarado defendió la veracidad de su testimonio, afirmando que ella vivió el momento a pesar de que Verástegui lo niegue.

Negaciones y marketing

Eduardo Verástegui ha sido muy claro al desmentir que Aracely Arámbula haya respaldado esta versión en algún momento. El actor aseguró que la actriz nunca ha opinado ni confirmado tales hechos, y calificó la versión de mentira. Por su parte, Arámbula no ha confirmado ni desmentido públicamente el comentario que la periodista Alvarado le atribuye, por lo que la versión de la comunicadora no cuenta con el respaldo directo de la actriz.

Ricky Martin, quien tiene 50 años, no solo aprovechó la controversia para cerrar el ciclo de especulaciones, sino que utilizó la atención generada para hacer promoción de su trabajo. En la misma publicación de Instagram donde negó el vínculo íntimo con el actor, el cantante dirigió a sus seguidores hacia el videoclip de Pikito Pikito. Se trata de una colaboración musical con el artista brasileño Pedro Sampaio que había sido lanzada apenas unas horas antes de que el cantante respondiera al rumor.

Al final, después de dos décadas de fotografías antiguas y publicaciones que alimentaron la duda de los fans, ninguno de los tres involucrados ha acreditado la existencia de ese triángulo amoroso. Con la intervención de Ricky Martin el 22 de octubre, ambos protagonistas masculinos han rechazado por separado la versión que los relaciona sentimentalmente, cerrando por ahora un capítulo que, según Verástegui, lleva más de 20 años repitiéndose.