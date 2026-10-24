Gema Garoa y Ese Pérez aclaran si hay romance tras La Casa de los Famosos México 2026

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Gema Garoa y Ese Pérez se pusieron frente a la prensa para hablar de los rumores que dicen que empezaron un romance después de participar en La Casa de los Famosos México 2026. El momento se dio durante su paso por la alfombra amarilla de los Eliot Awards 2026.

Cuando le preguntaron a la actriz sobre las especulaciones de una relación sentimental con su excompañero, Gema explicó que les da risa porque son mellizos. Aclaró que es su sangre y que no existe un vínculo amoroso entre ellos, aunque recalcó que lo ama y lo adora como amigo.

Ese Pérez estaba a unos pasos de ella, así que se juntaron para bromear con los medios. El influencer soltó que adentro de la casa era otra experiencia y que se besaban cuando se metían a fumar. Gema reaccionó entre risas pidiendo que no le creyeran nada, ya que aclaró que ni siquiera los dejaban entrar de dos personas a fumar.

Para cerrar el tema, Ese Pérez sostuvo que no hay romance y que solo están aguantando la carrilla, tal como lo hicieron dentro de la casa. Gema volvió a enfatizar que son mellizos.

Además, la actriz contó que la pasó muy bien en una de las presentaciones más recientes de Grupo Firme, donde por fin pudo conocer a Eduin Caz, quien según ella los trató muy bien.