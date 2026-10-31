Victoria Justice piensa que Bad Bunny es mexicano y nos dejó a todos confundidos

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Victoria Justice aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, cometió un error geográfico que causó sorpresa. Cuando unos reporteros le preguntaron quiénes eran sus artistas mexicanos favoritos, la actriz de 33 años se quedó en blanco y terminó diciendo que Bad Bunny es genial.

Lo peor es que no se quedó ahí. Para completar el cuadro, también mencionó a a Jennifer Lopez. Obviamente, ninguno de los dos es de México; Bad Bunny es puertorriqueño y Jennifer Lopez es puertorriqueña, aunque nació en Estados Unidos. La actriz estadounidense admitió que le costaba trabajo responder a la pregunta y terminó riéndose mientras mencionaba que Jennifer Lopez es boricua.

Ni rastro de los íconos locales

Lo que más nos duele es que Victoria Justice asistió al Beliween, la fiesta de Belinda, y ni siquiera la mencionó como referente, a pesar de que la cantante está naturalizada mexicana. Si pensaban que el error con el Conejo Malo era lo más grave, prepárense: la actriz confesó que no conoce mucho la música de Luis Miguel y básicamente no sabe quién es.

Justice aseguró que le gusta la música del país, pero necesita actualizar su GPS musical antes de su próxima visita.

Al menos fue honesta con su confusión, aunque decir que Bad Bunny es mexicano es como decir que un taco es un sushi.