Ale Zéguer se lanza al regional mexicano con un nuevo EP

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Ale Zéguer decidió darle una oportunidad a sus raíces y lanzar De ida y vuelta, un EP de seis canciones donde explora el regional mexicano. La cantante no quiere dejar el pop ni la sensibilidad que caracteriza su música, sino que busca combinar ambos mundos incorporando instrumentos norteños a su propuesta.

Aunque tenía ganas de cantar este género desde hace tiempo, no tomó la decisión de inmediato. La duda no estaba en su gusto por el estilo, sino en la posibilidad de abandonar el pop, que es una parte fundamental de su identidad como artista.

Para lograr este sonido, integró a su música instrumentos como el bajo quinto, el tololoche, la docerola y el acordeón. Así, Ale Zéguer, quien ya tiene experiencia escribiendo para figuras como Carín León, Yuridia, Carlos Rivera, Camila y Ha-Ash, ahora se atreve a jugar con un lenguaje más cercano a su origen.

La neta es que mezclar el pop con el tololoche y el acordeón suena a un riesgo necesario; o queda súper original o se vuelve un caos, pero preferimos que se arriesgue a que se quede en lo mismo de siempre. ¿Será que este experimento la termina de consolidar como la reina de las composiciones?