Mía Rubín rompe el silencio sobre su supuesta ruptura con Tarik Othón

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Mía Rubín ya habló sobre los rumores de que terminó su relación con Tarik Othón. La cantante fue abordada por la prensa la noche del 28 de octubre mientras asistía al Beliween, la fiesta de Halloween de Belinda, donde le preguntaron si realmente estaba soltera.

Ante las cámaras, Mía respondió que considera que siempre hay muchos rumores de todo. La pareja, que lleva más de tres años juntos, solía presumir sus viajes a Japón y Argentina en redes sociales, pero últimamente habían mantenido su noviazgo lejos de los reflectores, lo que alimentó las versiones de que ya no estaban juntos.