Sarah Paulson quiere un 'Mexican Horror Story' y llega a CDMX con corona de cempasúchil

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Sarah Paulson aterrizó en la Ciudad de México para presentar la temporada 13 de American Horror Story (AHS), la producción creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk. Para marcar su llegada, la actriz se puso una corona de flores de cempasúchil, el elemento más icónico del Día de Muertos que se celebra este domingo y lunes.

Durante su paso por la alfombra roja, Paulson lanzó una idea que nos encantaría ver realidad: que el universo de AHS tenga una versión llamada Mexican Horror Story. Comentó que la franquicia no debería ser exclusiva de Estados Unidos y que sería maravilloso que fuera algo global, aunque subrayó que los mexicanos deberían ser quienes decidieran y construyeran mejor a sus personajes.

La actriz confesó que le fascinaría interpretar un papel en esa versión, pero admitió con total sinceridad que su español es horrible y que, por lo tanto, tendría que practicar mucho el idioma antes de intentarlo.

El drama de las redes sociales

Más allá del terror, Sarah Paulson aprovechó el espacio para soltar una crítica sobre cómo las redes sociales están afectando la creación de series y películas. Explicó que los artistas ponen su trabajo en el mundo para los seguidores y que, aunque no es obligatorio que todo el mundo lo ame, eso no justifica que la gente destroce la obra o decida que no vale la pena.

Según la intérprete, actualmente vivimos en un mundo que nos obliga a ser hipercríticos, cuando en realidad lo que hace falta es tener un poco más de gentileza con el trabajo ajeno.

Detalles de la temporada 13 y el futuro de AHS

Sarah Paulson es prácticamente el alma de AHS, ya que ha participado en todas las entregas excepto en la novena, que fue 1984. En esta temporada 13, que se centra en la triscaidecafobia —el miedo al número 13— a través del personaje de Ben DeSoto, interpretado por Joey Pollari, Murphy y Falchuk volvieron a reunir a su elenco mítico.

En esta entrega, Paulson vuelve a lucirse interpretando a varios personajes, como la periodista Lana Winters de Asylum, Sally McKenna de Hotel y Cordelia Goode de Coven. También destaca la participación de Jessica Lange, quien interpreta a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher en una trama donde termina siendo lanzada al infierno.

La serie estrenó sus primeros tres episodios —titulados 13, 1:13 AM y Rauhnacht— el 24 de septiembre y concluyó con el episodio 13, llamado Devil of a Good Time, el jueves 30 de octubre, justo antes de Halloween. Aunque esta temporada terminó, la cadena FX ya confirmó que habrá una temporada 14. Sobre esto, Paulson confesó que no sabe qué pasará en la siguiente entrega, pero que pronto tendrá noticias.

Un éxito masivo y más proyectos

El impacto de American Horror Story es brutal; según datos de Variety, la producción ha acumulado más de 2,000 millones de horas de interacción desde que se estrenó hace quince años. El elenco recurrente, donde Paulson destaca junto a nombres como Evan Peters, Lily Rabe, Frances Conroy y Jessica Lange, ha logrado que la serie gane múltiples premios Emmy gracias a su forma retorcida de representar a la sociedad.

Además de AHS, Sarah Paulson presentó esta misma semana en la capital mexicana la segunda temporada de All's Fair (Todo Vale), otra creación de Ryan Murphy. En este proyecto comparte pantalla con un elenco que incluye a Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts.

Ya nos imaginamos a Sarah Paulson tratando de aprender español para una versión mexicana; probablemente sería el momento más terrorífico y divertido de la serie.