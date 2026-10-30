Coyote vs. ACME ya llegó a streaming

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La película animada Coyote vs. ACME ya está disponible en Amazon, iTunes, Google Play, YouTube, Izzi, Totalplay y CLARO TV + desde el 29 de octubre de 2026.

El filme, dirigido por Dave Green y producido por James Gunn y Chris DeFaria, llegó a estas plataformas luego de recaudar más de 18 millones de dólares en los cines de México. La cinta fue distribuida en el país por Zima Entertainment.

Esta producción mezcla acción real con animación y sigue la batalla épica de Wile E. Coyote contra la Corporación ACME. La historia apuesta por la comedia física o slapstick y el humor clásico que ha definido a estos personajes por más de 90 años, buscando conectar tanto con los fans veteranos como con las nuevas generaciones.

La cinta, que alguna vez pareció destinada a no llegar a los cines, ahora podrá verse desde casa.