Esteban Macías rompe el internet con rebozo y tacones en evento de Kim Kardashian

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Esteban Macías volvió a generar polémica con sus elecciones de vestuario. El periodista asistió a la presentación de la serie Todo Vale, protagonizada por Kim Kardashian, luciendo un rebozo, trenza y maquillaje. Para el segundo día de actividades, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a Kardashian, el presentador decidió subir la apuesta y llegó usando tacones de aguja.

El crítico de cine asistió a los eventos acompañado de su novia, Daniella Gómez. En el lugar también estuvieron presentes Naomi Watts, Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts para promocionar el proyecto de la empresaria estadounidense en México.

Como suele pasar con estos looks, las redes sociales explotaron. Esteban recibió comentarios que iban desde la risa hasta comparaciones con la política Beatriz Paredes, mientras que algunos usuarios le sugirieron que se diera cuenta de su imagen.

Ante las críticas, Macías explicó que se siente muy cómodo y que, en muchas ocasiones, es su pareja quien lo ayuda a elegir la ropa. Además, cuestionó la doble vara de medir en la moda, señalando que a jóvenes y guapos como Jacob Elordi, Harry Styles y Bad Bunny, que han usado prendas y accesorios "de mujer", no se les critica.

La verdad es que Esteban no se deja intimidar y sigue moviendo el avispero con sus outfits. ¿Será que ya es hora de que dejemos de juzgar a quien se atreve a experimentar o creen que se le pasó la mano con el rebozo?