María Perroni revive el legado de su mamá en Alcanzar una estrella

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María Perroni Garza dará vida a Lorena Gaitán Roca, la protagonista de la nueva versión de Alcanzar una estrella. Este proyecto tiene un peso emocional enorme para la actriz, ya que el personaje fue interpretado originalmente por su madre, Mariana Garza, en la telenovela de 1990 que protagonizó junto a Eduardo Capetillo.

Mariana Garza es actriz y cantante mexicana. El hecho de que su hija ahora asuma el mismo rol liga directamente el presente de María con el pasado profesional de su madre.

El primer vistazo en Cuando fui bonita

El personaje hizo un pequeño cameo en el último episodio de la serie Cuando fui bonita. En la escena, el personaje de Lorena aparece en el metro y coincide con Paola Hernández, interpretada por Geraldine Galván. La situación ocurre cuando Paola le pide a un pasajero que le ceda el asiento a una joven que acaba de subir al vagón y permanece de pie.

Se trata de Lorena, quien en ese momento se cubre el rostro con el libro que está leyendo. Al sentarse y saludarse, ambas jóvenes se presentan, revelando que se trata del icónico personaje de Alcanzar una estrella y que María Perroni es quien llevará el papel en esta producción.

Emoción y nostalgia en el set

María compartió a través de sus redes sociales la ilusión que siente por integrarse a este proyecto. En sus publicaciones, se le ve trasladándose a las instalaciones de Televisa mientras escucha el tema principal del melodrama que su madre interpretaba, haciendo honor al título de la obra: Alcanzar una estrella.

El proceso de grabación estuvo marcado por la complicidad entre madre e hija. Mariana Garza acompañó a María durante la filmación de la escena del metro, pero hubo una condición especial: María le pidió a su madre que mantuviera los ojos cerrados y no los abriera hasta que ella estuviera completamente personificada como Lorena.

Cuando Mariana abrió los ojos, al apreciar lo parecida que María lucía a ella en su juventud, no escatimó en exaltar sus emociones. Tenía 20 años cuando protagonizó la versión original. La actriz no ocultó sus emociones al ver a su hija reflejando su propia imagen juvenil en el personaje.

Detalles de la nueva producción

La versión original de 1990 fue producida por Luis de Llano y contó con la dirección de Manolo García y Patty Juárez. Ahora, la nueva entrega de Alcanzar una estrella estará bajo la producción de Pedro Ortiz de Pineo.

Por el momento, esa es la única información adicional que se conoce del proyecto.