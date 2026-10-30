Fede Vigevani cumplió y ya le entregó la camioneta a Karina Torres

Entretenimiento

Karina Torres ya tiene en sus manos la camioneta que le prometió Fede Vigevani durante su paso por La Casa de los Famosos México 2026. El 27 de octubre, la influencer compartió un video donde confirmó que ya le entregaron el vehículo y aprovechó para presumir algunas de sus funciones mientras manejaba.

Resulta que Fede ganó la camioneta en una dinámica del reality, pero como entró al programa como infiltrado, no podía quedarse con el premio. Así que, en un gesto muy cool, decidió cedérsela a Karina. Fede incluso comentó la publicación de su amiga diciéndole que la quiere y que el regalo estaba bien merecido.

Karina se tomó la noticia con mucho humor y escribió que ahora andaba muy soberbia y prepotente con su nueva camioneta maya y autóctona, agradeciendo el detalle de Fede.

El drama post-reality

Aparte del estreno de su auto, Karina confesó en una transmisión en vivo que sentía que sus compañeros hablaban mal de ella. Contó que ese sentimiento la hizo aislarse: pensó que tenía enemigos.

Para quitarse la duda, la influencer hasta usó el buscador de TikTok para ver qué se decía de ella. Al final, se dio cuenta de que la realidad era otra: sus compañeros en realidad hacían comentarios positivos, mientras que los que ella consideraba sus amigos dentro del reality eran quienes lanzaban las críticas.

Menos mal que ya salió de ahí y ahora puede disfrutar su camioneta sin tanta vibra negativa. ¿Ustedes se imaginan ganar un coche y tener que regalarlo?