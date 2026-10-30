Sentimientos ajenos llega a ViX: el melodrama de Yolanda Andrade que nos recordó que las hermanas pueden ser el peor enemigo

Entretenimiento

La nostalgia por las telenovelas clásicas pegó fuerte y ahora hay una razón más para regresar a los dramas de los noventa. Sentimientos ajenos, una producción de los años noventa, ya se puede ver a través de la plataforma ViX.

La historia se estrenó en 1996 y fue producida por José Alberto Castro. En un tiempo donde los celos y la ambición eran el motor de cada capítulo, esta obra demostró que no hay lazo familiar que sea lo suficientemente fuerte para resistir una traición bien planeada. Para quienes quieran revivir los melodramas que definieron una época, los 60 episodios de la serie están disponibles desde el primer capítulo.

El drama de Sofía y la obsesión de Leonor

Yolanda Andrade, actriz y presentadora mexicana, es la cara central de esta historia al interpretar a Sofía de la Huerta. Sofía es el prototipo de la joven noble y bondadosa que solo quiere dedicarse a la pintura y encontrar un amor real. Todo parece ir por buen camino cuando conoce a Renato Aramendia, personaje interpretado por Carlos Ponce, de quien se enamora profundamente.

Sin embargo, el romance no fue nada sencillo. La relación entre Sofía y Renato estuvo rodeada de obstáculos y traiciones que hicieron que la protagonista sufriera más de la cuenta. Lo más fuerte es que el peligro no venía de un extraño, sino de su propia sangre. Leonor de la Huerta, interpretada por Chantal Andere, es la hermana de Sofía y se convierte en la villana principal al desarrollar una obsesión enfermiza por Renato.

Una rivalidad digna de recordar

Uno de los elementos más llamativos de la producción fue la rivalidad entre los personajes de Yolanda Andrade y Chantal Andere. Mientras que Sofía representaba la bondad y el deseo genuino de formar una familia, Leonor era la definición de una mujer manipuladora. Leonor no se detuvo ante nada con tal de separar a Renato de su hermana y arrebatarle cualquier cosa que la hiciera feliz.

Esta guerra interna provocó que Sofía enfrentara situaciones cada vez más complicadas, llegando al punto de perder la confianza de las personas que más quería. La trama se centra en la lucha de la protagonista por recuperar su felicidad y en la lección de que las apariencias suelen esconder las peores intenciones.

El elenco que armó el caos

Además del triángulo amoroso principal, la telenovela contó con un reparto sólido que ayudó a mover los hilos de la trama. Actores como Manuel Landeta, Olivia Bucio, Arsenio Campos, Mario Cimarro y Aarón Hernán fueron piezas fundamentales para que el desarrollo de los conflictos familiares llegara a su punto máximo.

Es también una oportunidad para recordar las actuaciones de Yolanda Andrade, Carlos Ponce y Chantal Andere. Si tienes ganas de ver hasta dónde puede llegar una mujer dispuesta a destruir a su propia hermana por un hombre, ya sabes dónde buscar.

La verdad es que estas historias tenían un sabor diferente y ver a Chantal Andere siendo villana siempre es un placer. ¿Quién más se apunta a un maratón de traiciones familiares?