Mariana Ochoa sigue esperando sus 4 millones de La Casa de los Famosos: así está la movida

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Ganar el reality más famoso de México tiene su recompensa, pero parece que el trámite es más lento que el ritmo de algunas canciones. Mariana Ochoa se coronó campeona de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 el pasado 4 de octubre, pero a día de hoy, los cuatro millones de pesos del premio siguen en el aire.

La cantante confirmó que el dinero todavía no llega a sus manos. Según la información que recibió, el proceso de entrega puede demorar entre tres y seis meses debido a diversos trámites administrativos. Ochoa consultó la situación con Mario Bezares, quien ganó la segunda temporada del programa. El consejo de Mayito fue claro: tener paciencia, ya que en su propio caso el pago tardó aproximadamente medio año en concretarse.

Mariana Ochoa es una cantante y actriz mexicana, conocida por haber formado parte del grupo OV7.

El misterio del pago y los planes del premio

En una entrevista reciente, la intérprete explicó que el periodo de espera es largo y que no sabe exactamente qué proceso administrativo es el que hace que el dinero tarde tanto en llegar. Sin embargo, hay un detalle importante: los cuatro millones de pesos anunciados en la final no son la cifra exacta que aterrizará en su cuenta bancaria. Esto se debe a que existen retenciones fiscales aplicables, por lo que el monto neto final dependerá de los descuentos legales correspondientes.

Aunque la cuenta no esté completa, Ochoa ya sabe exactamente en qué se va a gastar el dinero. Parte del premio irá destinado a una fundación que ha apoyado durante años. También planea invertir en su carrera como solista para darle un impulso profesional. Pero lo más importante es que quiere dar el enganche de una casa, cumpliendo así una promesa que le hizo a sus hijos si lograba ganar el programa. ¡Eso es ser una mamá cumplidora!

Polémicas y el camino al triunfo

El camino de Mariana hacia la corona no estuvo libre de chismes. Todo empezó la primera semana, cuando fue eliminada. Sin embargo, regresó a la competencia gracias a la dinámica del Exilio, lo que desató una ola de teorías en redes sociales sobre un posible contrato secreto con la producción para asegurar su regreso. Ochoa negó rotundamente que existiera tal acuerdo, aunque confesó que antes de entrar intentó negociar cuánto tiempo se quedaría en el programa, propuesta que la producción no aceptó.

La tensión también subió con Gema Garoa, quien terminó en quinto lugar. En el podcast La mesa del tijereo, Garoa cuestionó la organización de la final y soltó que, al pedir ayuda para arreglarse, le dijeron que ciertos servicios estaban reservados exclusivamente para Mariana. La ganadora respondió a esto aclarando que todos los finalistas tuvieron acceso al spa y servicios de arreglo personal. Según Ochoa, ella simplemente tomó más tiempo porque se estaba haciendo una decoloración de cabello.

Para cerrar con broche de oro el drama, hubo un pleito por un vestido morado que Mariana usó en una gala de eliminación. Los comentarios de Garoa sobre la prenda causaron ruido entre el público, obligando incluso al diseñador Felipe Alvarado a salir al quite y defender su creación públicamente. A pesar de todo el ruido y las fricciones, Mariana Ochoa terminó llevándose el trofeo y ahora solo le queda esperar a que concluyan los trámites. ¿Saldrá el dinero en tres meses o nos tocará esperar los seis que dijo Mayito?