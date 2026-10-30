Laura Bozzo sale de terapia intensiva, pero sigue delicada

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Laura Bozzo dejó el área de terapia intensiva el martes 27 de octubre en el Hospital General de México. Aunque su evolución se reporta como favorable, la conductora de 75 años continúa hospitalizada y permanece delicada de salud.

Actualmente se encuentra en el área de geriatría. El diagnóstico médico de la peruana sigue siendo reservado, ya que está bajo tratamiento para sepsis, neumonía necrotizante y derrame pleural.

Aunque ya le retiraron algunos medicamentos y fue extubada, Bozzo todavía requiere ventilación para respirar y utiliza puntas de oxígeno de alto flujo, aunque su saturación se reporta casi normal.

Se encontraba en Acapulco cuando fue operada de emergencia, aunque no se sabe de qué fue la operación. Ante la preocupación que generó su estado de salud, Bozzo reapareció a través de sus redes sociales para desmentir que hubiera muerto y asegurar que se estaba recuperando.